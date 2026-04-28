Реконструкция парка имени Алишера Навои в городе Ош на завершающем этапе

В городе Оше работы по реконструкции одного из крупнейших парков имени Алишера Навои близятся к завершению.

По данным мэрии южной столицы, в рамках ремонтных работ старые аттракционы отремонтированы и покрашены, часть из них демонтирована, а на их месте установлены новые. Также высажены деревья.

Во всех зонах парка уложена тротуарная плитка, убраны стихийные торговые точки. Установлены новые скамейки, создаются комфортные условия для отдыхающих.

Парк в ближайшие дни откроет свои двери для горожан.