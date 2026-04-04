Еще 740 новых деревьев для Бишкека: мэр принял участие в массовой посадке

Сегодня в столице Кыргызстана прошла масштабная акция по озеленению города. В парке «Адинай» сотрудники центрального аппарата мэрии совместно с представителями Октябрьской районной администрации и мэром Айбеком Джунушалиевым высадили 200 деревьев.

По данным муниципалитета, к мероприятию также присоединился председатель Бишкекского городского кенеша Бекжан Усеналиев.

После этого мэр продолжил посадку деревьев в парке имени Фучика совместно с сотрудниками Ленинского района и волонтерами движения «Жаштар кыймылы», где было высажено еще около 200 деревьев.









С начала весенней посадки в столице уже посажено более 7 тысяч 600 деревьев. В 2026 году мэрия города планирует посадку более 20 тысяч новых зеленых насаждений, продолжая реализацию программы по озеленению города.