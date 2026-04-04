Общество

Еще 740 новых деревьев для Бишкека: мэр принял участие в массовой посадке

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Сегодня в столице Кыргызстана прошла масштабная акция по озеленению города. В парке «Адинай» сотрудники центрального аппарата мэрии совместно с представителями Октябрьской районной администрации и мэром Айбеком Джунушалиевым высадили 200 деревьев.

По данным муниципалитета, к мероприятию также присоединился председатель Бишкекского городского кенеша Бекжан Усеналиев.

После этого мэр продолжил посадку деревьев в парке имени Фучика совместно с сотрудниками Ленинского района и волонтерами движения «Жаштар кыймылы», где было высажено еще около 200 деревьев.

Массовые посадки прошли и в других районах столицы. В общей сложности в рамках сегодняшнего субботника в Бишкеке высажено 740 деревьев.

С начала весенней посадки в столице уже посажено более 7 тысяч 600 деревьев. В 2026 году мэрия города планирует посадку более 20 тысяч новых зеленых насаждений, продолжая реализацию программы по озеленению города.
Материалы по теме
Участники заседания ШОС по охране природы посадили деревья в парке «Ала-Арча»
В Джалал-Абадской области прижились 75 процентов высаженных в 2025 году деревьев
Тазиковый ренессанс: в Бишкеке снова «креативят» с мусорками
В Бишкеке реконструируют и построят более 40 парков и скверов
Разрушенные арыки и тротуар в парке Победы вызывают опасения жителей Бишкека
В Бишкеке в 2026 году реконструкцию пройдут два парка
В парламенте раскритиковали состояние парков в Бишкеке
Мэрия Бишкека намерена организовать парк между жилмассивами «Энесай» и «Дордой»
Высадить 9 миллионов деревьев в 2026 году планируют в Кыргызстане
Администрация Sky Park объяснила работы возле парка Байтика Баатыра в Бишкеке
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
В&nbsp;Баткене жители зарабатывают на&nbsp;клубнике 1,5 тысячи сомов за&nbsp;килограмм В Баткене жители зарабатывают на клубнике 1,5 тысячи сомов за килограмм
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Путин наградил кыргызстанку за&nbsp;вклад в&nbsp;проведение акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; Путин наградил кыргызстанку за вклад в проведение акции «Бессмертный полк»
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
