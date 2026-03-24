Тазиковый ренессанс: в Бишкеке снова «креативят» с мусорками

Тазики вновь вернулись в бишкекские парки, только уже на территорию этнопарка по улице Абдрахманова в пересечении с улицей Мичурина. Там вместо урн, временно установили те самые пластиковые тазики и ведра.

Напомним, ранее подобная «инсталляция» появилась в Театральном сквере возле театра оперы и балета.

В пресс-службе мэрии, сообщили, что «энтузиастов» ищут. Сразу после появления фотографий с тазиками и информации об этом в сквере установили новые металлические урны.

