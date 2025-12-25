19:35
Власть

Не успев начать работу, депутаты Жогорку Кенеша отправятся... к избирателям

Депутаты Жогорку Кенеша с 29 по 31 декабря будут работать с избирателями в регионах. Такое решение принято 25 декабря на заседании парламента.

Отмечается, что принято соответствующее постановление Жогорку Кенеша. Информацию распространила пресс-служба парламента.

При этом с 1 до 12 января в Кыргызстане объявлены новогодние каникулы.

Отметим, что первая сессия Жогорку Кенеша нового созыва открылась 22 декабря.

Депутаты нынешнего созыва были избраны на досрочных парламентских выборах, состоявшихся 30 ноября 2025 года.
