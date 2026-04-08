Власть

Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в других странах

Водительские удостоверения нового образца Кыргызстана признали в других странах, сообщил на заседании Жогорку Кенеша спикер Марлен Маматалиев.

По его словам, образцы новых водительских прав доставлены в разные страны. «Ни с одной из них не было предъявлено каких-либо замечаний. Этот документ в полной мере соответствует Венской конвенции. Ряд депутатов побывали на предприятии «Учкун» и своими глазами увидели, как осуществляется выпуск водительских удостоверений и других документов», — добавил он.

Напомним, что ранее депутаты и граждане отмечали, что водительские удостоверения нового образца не признают в странах Европы и граждане КР сталкиваются с данной проблемой.
