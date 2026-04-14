Провести референдум о выходе Словении из НАТО предлагает спикер парламента

Вновь избранный председатель Государственного собрания (нижней палаты парламента) Словении, лидер партии евроскептиков «Правда» Зоран Стеванович намерен организовать референдум по вопросу о выходе страны из состава НАТО.

Председатель Государственного собрания (нижней палаты парламента) Словении Зоран Стеванович

«У меня нет никаких пророссийских взглядов, только прословенские. Мы считаем, что Словения должна проводить самостоятельную, суверенную политику. Что мы должны сотрудничать со всеми странами, прежде всего с великими державами, но это сотрудничество ни в коем случае не должно означать подчинение. Хорошие отношения со всеми, но в интересах Словении. Мы будем категорически противостоять вмешательству в чужие военные и дипломатические конфликты, потому что Словении от этого никогда не бывает пользы», — заявил он.

По его словам, «мы пообещали народу референдум по вопросу о выходе из НАТО и что мы этот референдум также проведем».
Дональд Трамп на встрече с Марком Рютте обсудит возможность выхода США из НАТО
США предлагают заменить НАТО новым союзом с Японией и Польшей
Атака на Иран. НАТО хочет дополнительно разместить систему Patriot в Турции
Генсек НАТО поддержал инициативу Эммануэля Макрона о диалоге с Россией
Во Франции подготовили резолюцию о выходе страны из НАТО
Следом за Италией. Бывший генсек НАТО тоже призвал Запад вести диалог с Россией
Во Франции предлагают выйти из НАТО
Россия настаивает на выполнении обещания НАТО не расширяться на Восток — Путин
Казахстан приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе
Война между Россией и НАТО может начаться до 2029 года — Минобороны Германии
Вступит&nbsp;ли Камчыбек Ташиев в&nbsp;политическую борьбу Вступит ли Камчыбек Ташиев в политическую борьбу
Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих
Виновные в&nbsp;&laquo;кустуризации&raquo;, проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание&nbsp;&mdash; президент Виновные в «кустуризации», проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание — президент
Дастан Бекешев о&nbsp;системе и&nbsp;страхе: Сегодня сажают одних, завтра&nbsp;&mdash; других Дастан Бекешев о системе и страхе: Сегодня сажают одних, завтра — других
Бизнес
&laquo;Элкарт&raquo; расширяет оплату за&nbsp;рубежом и&nbsp;запускает акцию с&nbsp;поездкой в&nbsp;Ташкент «Элкарт» расширяет оплату за рубежом и запускает акцию с поездкой в Ташкент
BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7&nbsp;тысяч участников забега и&nbsp;гостей BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7 тысяч участников забега и гостей
О! усиливает 4G&nbsp;LTE по&nbsp;всей стране: еще больше скорости и&nbsp;покрытия О! усиливает 4G LTE по всей стране: еще больше скорости и покрытия
lalafo признан &laquo;Маркетплейсом года&raquo; на&nbsp;One Magazine Awards 2025 lalafo признан «Маркетплейсом года» на One Magazine Awards 2025
ЦИК сегодня передаст мандат депутата Улану Сариеву ЦИК сегодня передаст мандат депутата Улану Сариеву
Больше кыргызстанцев сможет получать пособие «үй-бүлөгө көмөк»
ГКНБ: После разъяснений часть сторонников «Йакын-Инкар» отказалась от движения
В Кыргызстане пресечен крупный канал сбыта наркотиков и психотропов
В ущелье Аламедин произошел пожар