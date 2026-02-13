11:00
Власть

Генсек НАТО поддержал инициативу Эммануэля Макрона о диалоге с Россией

Генсек НАТО поддержал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с Россией.

Генсек НАТО Марк Рютте поддержал инициативу Эммануэля Макрона о диалоге с Россией

«Я бы поддержал любую инициативу, которая поможет быстрее положить конец этой ужасной войне. Именно американский президент вывел ситуацию из тупика. Но я думаю, что любая инициатива, которая приведет к прекращению этой войны и ускорит ее завершение, может быть поддержана», — сказал Марк Рютте на пресс-конференции.

По его словам, любая страна НАТО имеет право «делать то, что делают французы», но только в тесной координации с союзниками.

Чуть позже, после встречи министров, генсек НАТО сделал еще одно громкое заявление, назвав Соединенные Штаты самым большим государством в мире.

«США — это самая большая и сильная страна в мире», — сказал он, объясняя, почему на встрече не было американского министра обороны.

По словам Марка Рютте, «Штаты должны заниматься и другими регионами мира».

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что помогающие Украине европейские государства должны иметь собственный прямой канал связи с РФ, чтобы иметь возможность защищать свои интересы, не перекладывая ответственность на других.

Правительства стран Европы также выступали за назначение собственного представителя для контактов с Россией.

Премьер Италии Джорджа Мелони также заявила, что Европе пора начать разговаривать с РФ. По ее словам, европейским лидерам необходимо выработать единую позицию и начать переговоры не только с Киевом, но и с Москвой.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже призвал западные государства вести диалог с властями России об урегулировании конфликта в Украине.
