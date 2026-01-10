11:18
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Власть

Во Франции предлагают выйти из НАТО

Вице-председатель Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Клеманс Гете заявила о намерении вынести на голосование резолюцию о выходе республики из НАТО на фоне недружественных действий США. Об этом она сообщила в X.

«Как никогда ранее, встает вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического договора, военном альянсе, управляемом США и находящемся у них на службе. Я вношу на рассмотрение предложение о принятии резолюции, призывающей к запланированному выходу Франции из НАТО, начиная с ее объединенного командования», — написала она.

На такой шаг ее сподвигли недавние действия и заявления руководства США, которые она также перечислила в своем заявлении. В частности, политик упомянула похищение американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также озвученные президентом США Дональдом Трампом притязания на Гренландию, которая является частью Дании. Также Гете раскритиковала американское руководство за «поддержку геноцида в Палестине» и «бомбардировки людей в нарушение международного права».

Франция стояла у истоков Североатлантического договора, заложившего основу НАТО. В 1966 году страна по решению Шарля де Голля, занимавшего тогда пост президента, вышла из военного командования НАТО, сохранив присутствие лишь в политической структуре организации в контексте конфликта с США. Тогда штаб-квартира альянса была переведена из Парижа в Брюссель, а на территории Франции были закрыты военные базы США. В 2009 году при президенте Николя Саркози Париж полностью восстановил свое членство в НАТО.
