Дональд Трамп на встрече с Марком Рютте обсудит возможность выхода США из НАТО. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Глава НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп

«Президент обсуждал это. И, я думаю, президент будет обсуждать это через пару часов с генсеком Рютте. И, возможно, после этой встречи, которая состоится позднее сегодня днем, вы услышите об этом непосредственно от президента», — сказала она на брифинге.

По ее словам, Трамп считает, что операция США и Израиля против Ирана стала испытанием для НАТО, и альянс его провалил.

«Изначальный иранский план из 10 пунктов был в корне несерьезным и неприемлемым, он был полностью отвергнут и буквально выброшен в мусорную корзину президентом Трампом, затем Тегеран признал реальность и прислал США более разумный, совершенно иной и сжатый план, который может быть рабочей основой для переговоров», — прокомментировала она ситуацию вокруг ИРИ.

Марк Рютте после встречи с Дональдом Трампом признал, что американский лидер явно разочарован союзниками по альянсу.

Генсек НАТО согласился, что некоторые страны провалили тест США, когда отказались помочь в конфликте с Ираном.
