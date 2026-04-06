Общество

США предлагают заменить НАТО новым союзом с Японией и Польшей

На фоне продолжающегося конфликта с Ираном в политических кругах США начали звучать резкие заявления о необходимости радикального пересмотра структуры НАТО или даже создания альтернативного оборонного альянса. Бывшие высокопоставленные чиновники и военные эксперты обвиняют организацию в неэффективности и неспособности отвечать на современные вызовы безопасности.

Отставной генерал-лейтенант Кит Келлог в эфире телеканала Fox News назвал действия союзников по НАТО «трусливыми» и «бесполезными» в текущих условиях. По его мнению, Соединенным Штатам следует рассмотреть возможность выхода из альянса, согласно статье 13 Североатлантического договора, и сформировать новую оборонную структуру. В качестве приоритетных партнеров он предложил Японию, Австралию, а также европейские страны, готовые к активным действиям, такие как Польша, Германия и Украина.

Критику поддержала экс-замсоветника по нацбезопасности Виктория Коутс, отметившая, что НАТО не смогло самостоятельно справиться с крупнейшим военным кризисом в Европе. По ее словам, успешные действия США в тандеме с Израилем продемонстрировали, что Вашингтон может достигать стратегических целей с «по-настоящему мотивированными союзниками» без участия широкой коалиции. Коутс также подчеркнула, что разгром военного потенциала Ирана станет серьезным сдерживающим фактором для других геополитических игроков.

Бывший госсекретарь Майк Помпео назвал нынешнее состояние альянса «удручающим». Он подчеркнул, что неспособность европейских лидеров объяснить своим гражданам важность текущей миссии и отсутствие реальной поддержки со стороны блока заставляют Вашингтон фундаментально переосмыслить, на кого именно Соединенные Штаты могут положиться в будущем.
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
В Баткене жители зарабатывают на клубнике 1,5 тысячи сомов за килограмм
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Путин наградил кыргызстанку за вклад в проведение акции «Бессмертный полк»
Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
В Бишкеке стало на один зеленый парк больше благодаря команде О!
Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
19:04
