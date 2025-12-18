Россия настаивает на выполнении обещания НАТО не расширяться на Восток. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Министерства обороны РФ.

По его словам, такое обещание дано публично, но «плевать хотели и все».

Владимир Путин также сказал, что после развала СССР Россия так и не стала равноправным членом европейской семьи, наоборот, на страну все сильнее давили. По его мнению, никакой цивилизации там, в Европе, нет, «там одна деградация».

Кроме того, лидер РФ обвинил Запад в развязывании войны в 2022 году и назвал европейских политиков «подсвинками».

«Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, смогут вернуть себе то, что утрачено в прежние исторические периоды, и взять реванш. Все эти попытки провалились», — добавил он.