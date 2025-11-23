14:36
Казахстан приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Документ опубликован в государственной правовой системе нормативных актов РК.

Этот договор, подписанный в 1990 году и вступивший в силу в 1992-м, устанавливал ограничения на пять ключевых категорий обычных вооружений: танки, боевые бронированные машины, артиллерию калибра 100 миллиметров и выше, ударные вертолеты и боевые самолеты. Документ также предусматривал механизмы контроля, включая обмен информацией и инспекции.

Первоначальные условия договора отражали баланс сил между странами НАТО и участниками Организации Варшавского договора. В 1997 году разработана адаптированная версия документа, но государства альянса ее не ратифицировали, продолжая руководствоваться положениями 1990-го.

РФ приостановила участие в договоре в 2007 году, а в 2023-м официально завершила выход из соглашения. Российская сторона объяснила свое решение несоответствием условий договора новой ситуации, связанной с расширением НАТО. В ответ страны альянса тоже бессрочно приостановили участие в нем. Аналогичные меры ранее приняли Беларусь, Украина, Турция, Венгрия и Молдова.
23 ноября, воскресенье
14:32
Мирный план США по урегулированию ситуации основан на предложениях РФ и Украины Мирный план США по урегулированию ситуации основан на п...
14:03
Казахстан приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе
13:30
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного гражданина Украины
13:00
Смогла я — сможет каждая. История Жазел из Оша о жизни в Китае и Индии
12:46
Более 5 миллионов сомов лишилась жительница Токмока, поверив мошенникам