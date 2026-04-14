Власть

Садыр Жапаров анонсировал строительство тоннеля на перевале Талдык

Президент Кыргызстана анонсировал строительство тоннеля на перевале Талдык. Об этом Садыр Жапаров рассказал на встрече с жителями Чон-Алайского района в рамках рабочей поездки по Ошской области.

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров на встрече с жителями Чон-Алайского района

Главе государства пожаловались, что дорога Уч-Коргон — Дароот-Коргон уже много лет не сдается в эксплуатацию.

Садыр Жапаров попросил присутствующего на встрече министра транспорта и коммуникаций Талантбека Солтобаева доложить о ситуации с проектом.

По словам чиновника, эта дорога протяженностью 120 километров, в 2025 году завершено проектирование, стоимость проекта оценена в 8,5 миллиарда сомов, продолжается поиск инвесторов.

«Дорога очень сложная, находится на высоте 3 тысячи 600 метров над уровнем моря», — добавил он.

Садыр Жапаров напомнил, что есть план прокладки тоннеля на перевале Талдык.

По словам главы Минтранса, этот проект находится на стадии идеи, технико-экономическое обоснование не проведено.

Президент отметил, обращаясь к сельчанам, что в будущем государство построит тоннель, который сократит путь через перевал примерно на 20-25 километров.
