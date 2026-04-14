На трассе Бишкек — Ош готовятся к строительству нового тоннеля

На автодороги Бишкек — Ош ведутся подготовительные работы к строительству нового тоннеля. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

По их данным, на участке уже установлен бетонный завод, строятся офисные помещения и лаборатории, завозятся специализированная техника и оборудование.

Согласно проекту, на 409-м километре трассы возведут защитные сооружения от камнепадов, а на 451-м километре — подпорные стены для предотвращения оползней.

До конца 2026 года планируется проложить 250 метров тоннеля. Завершить строительство намерены к концу 2028 года.

Отметим, что указанный участок расположен в Джалал-Абадской области, между городами Кара-Куль и Таш-Кумыр, на одном из наиболее сложных и подверженных камнепадам отрезков трассы Бишкек — Ош.

Проект реализуется совместно с Японским агентством международного сотрудничества (JICA). Строительство объекта официально началось в июне 2025 года.

Напомним, в октябре 2023 года при поддержке Японии на 246-м километре дороги Бишкек — Ош был построен противолавинный тоннель длиной 460 метров.

Автодорога Бишкек — Ош — ключевая транспортная артерия Кыргызстана. Она соединяет север и юг страны, проходит через четыре области, ежегодно обслуживает более 2 миллионов человек и имеет стратегическое значение для внутренней и внешней логистики.
