Техноблог

В Китае завершили строительство подводного участка железнодорожного тоннеля

В Китае завершили строительство подводного участка высокоскоростного железнодорожного тоннеля длиной более 14 километров под рекой Янцзы, передает SCMP.

Подземные тоннели используются в КНР для расширения железнодорожной сети.

Новый тоннель, проходящий под крупнейшей рекой Китая, соединит шанхайский остров Чунмин с городом Тайцан в провинции Цзянсу.

Планируется, что проект будет полностью завершен к концу 2026 года. Поезда смогут развивать скорость до 350 километров в час, что позволит значительно сократить время в пути.

Ранее китайцы открыли тоннель «Тяньшань Шэнли» протяженностью 22,13 километра, являющийся самым длинным в мире тоннелем на скоростном шоссе.
