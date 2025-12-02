Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу

Сегодня подписано соглашение о государственно-частном партнерстве по строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу между Министерством транспорта и коммуникаций, Национальным агентством по инвестициям и консорциумом компаний во главе с ОсОО «Тез Жол». Об этом сообщает пресс-служба нацагентства.

По ее данным, новый тоннель длиной 11,5 километра будет расположен на высоте около 2,2 тысячи метров и обеспечит круглогодичное и безопасное транспортное сообщение. Проект предусматривает также строительство двух пунктов взимания платы, двух малых ГЭС общей мощностью 31,3 мегаватта и современной системы управления тоннелем.

Фото Нацагентства по инвестициям. Подписание меморандума

Общий объем инвестиций составляет $640 миллионов. Его полностью обеспечит частный партнер без участия бюджета. Срок реализации и эксплуатации проекта составляет 49 лет.

Он утвержден постановлением кабинета министров Кыргызстана № 421 от 16 июля 2025 года и станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов страны, повышая транспортную устойчивость. Центр ГЧП гарантирует прозрачную реализацию проекта.