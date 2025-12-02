13:29
USD 87.45
EUR 101.57
RUB 1.13
Общество

Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу

Сегодня подписано соглашение о государственно-частном партнерстве по строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу между Министерством транспорта и коммуникаций, Национальным агентством по инвестициям и консорциумом компаний во главе с ОсОО «Тез Жол». Об этом сообщает пресс-служба нацагентства.

По ее данным, новый тоннель длиной 11,5 километра будет расположен на высоте около 2,2 тысячи метров и обеспечит круглогодичное и безопасное транспортное сообщение. Проект предусматривает также строительство двух пунктов взимания платы, двух малых ГЭС общей мощностью 31,3 мегаватта и современной системы управления тоннелем.

Нацагентства по инвестициям
Фото Нацагентства по инвестициям. Подписание меморандума

Общий объем инвестиций составляет $640 миллионов. Его полностью обеспечит частный партнер без участия бюджета. Срок реализации и эксплуатации проекта составляет 49 лет.

Он утвержден постановлением кабинета министров Кыргызстана № 421 от 16 июля 2025 года и станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов страны, повышая транспортную устойчивость. Центр ГЧП гарантирует прозрачную реализацию проекта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353121/
просмотров: 428
Версия для печати
Материалы по теме
Проект альтернативного тоннеля Бишкек — Ош расширили: добавят две мини-ГЭС
Реализация проекта альтернативного тоннеля на автодороге Бишкек — Ош утверждена
На трассе Бишкек — Ош построят альтернативный тоннель: кабмин одобрил проект
Строительство 750-метрового тоннеля началось на автодороге Бишкек — Ош
Тоннель на перевале Тоо-Ашуу будут периодически перекрывать
Азербайджан предложил соединить Каспийское и Черное моря подземным тоннелем
На автодороге Бишкек — Ош появится новый тоннель. Где он будет построен
Минтранс предлагает сделать платным проезд через тоннель на перевале Кок-Арт
Чиновников и пенсионеров-правоохранителей обяжут платить проезд через тоннели
Бесплатный проезд по тоннелям. Депутаты сняли законопроект Минтранса с повестки
Популярные новости
Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение &laquo;уезжать&raquo; Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение «уезжать»
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
В&nbsp;России предлагают перейти к&nbsp;организованному набору трудовых мигрантов В России предлагают перейти к организованному набору трудовых мигрантов
Бизнес
ОАО &laquo;Айыл Банк&raquo; удостоено премии Mastercard&nbsp;&mdash; &laquo;Лидер устойчивого роста&raquo; ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»
&laquo;Элдик Банк&raquo;, Mastercard и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум «Элдик Банк», Mastercard и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выходит на&nbsp;новый уровень сотрудничества с&nbsp;UnionPay МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
2 декабря, вторник
13:02
Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келече...
13:00
Переселение завершено: 76 новых домов и «VIP-городок» для жителей Лейлека
12:53
Закрытое небо Венесуэлы. Трамп давал Мадуро неделю, чтобы покинуть страну
12:38
Контроль над кредитными союзами Кыргызстана намерен усилить Национальный банк
12:21
Мэрия Бишкека выделила выплаты и временное жилье пострадавшим при пожаре