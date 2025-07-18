Кабинет министров одобрил реализацию проекта строительства альтернативного тоннеля на автодороге Бишкек — Ош в рамках государственно-частного партнерства с применением так называемого «проектного коридора» — механизма ускоренной разработки и согласования крупных инфраструктурных проектов. Соответствующее постановление подписал председатель Кабмина КР.

Строительство будет вестись по методу параллельного проектирования, то есть проектирование и строительство пойдут одновременно, чтобы ускорить процесс. Проект реализуется с участием частного консорциума, в который вошли:

ОсОО «Тез Жол»,

ОАО «Кыргызгидроатайынкурулуш»,

ОсОО «Темирбетон Курулуш»,

ОсОО «Нур Капитал».

Национальное агентство инвестиций при президенте уполномочено заключить соглашение о ГЧП с этим консорциумом. После подписания соглашения стороны приступят к детальной проработке, в том числе финансовой составляющей проекта.

Госзаказчиком назначен департамент дорожного хозяйства при Минтрасе, а главным проектным институтом — «Кыргызжолтрансдолбоор».

В рамках проекта будет проведена экологическая и промышленная экспертиза, выделены карьеры и строительные площадки, определены координаты строительства с учетом геологических условий, предоставлена производственная база.