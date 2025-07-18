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Экономика

На трассе Бишкек — Ош построят альтернативный тоннель: кабмин одобрил проект

Кабинет министров одобрил реализацию проекта строительства альтернативного тоннеля на автодороге Бишкек — Ош в рамках государственно-частного партнерства с применением так называемого «проектного коридора» — механизма ускоренной разработки и согласования крупных инфраструктурных проектов. Соответствующее постановление подписал председатель Кабмина КР.

Строительство будет вестись по методу параллельного проектирования, то есть проектирование и строительство пойдут одновременно, чтобы ускорить процесс. Проект реализуется с участием частного консорциума, в который вошли:

  • ОсОО «Тез Жол»,
  • ОАО «Кыргызгидроатайынкурулуш»,
  • ОсОО «Темирбетон Курулуш»,
  • ОсОО «Нур Капитал».

Национальное агентство инвестиций при президенте уполномочено заключить соглашение о ГЧП с этим консорциумом. После подписания соглашения стороны приступят к детальной проработке, в том числе финансовой составляющей проекта.

Госзаказчиком назначен департамент дорожного хозяйства при Минтрасе, а главным проектным институтом — «Кыргызжолтрансдолбоор».

В рамках проекта будет проведена экологическая и промышленная экспертиза, выделены карьеры и строительные площадки, определены координаты строительства с учетом геологических условий, предоставлена производственная база.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336648/
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