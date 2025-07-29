Реализация проекта по строительству альтернативного тоннеля на автодороге Бишкек — Ош утверждена. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

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Уточняется, что возведение объекта будет проходить в рамках механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) в режиме «проектной песочницы».

Государственным партнером выступает Национальное агентство по инвестициям. Оно наделено правом подписания соглашения с консорциумом из четырех компаний. В консорциум вошли «Тез Жол», «Кыргызгидроатайынкурулуш», «Темирбетон Курулуш» и «Нур Капитал».

Строительство альтернативного тоннеля будет вестись через перевал Тоо-Ашуу.

Ранее отмечалось, что состояние действующего тоннеля оценивается как удовлетворительное, но на сегодня требуются постоянные ремонтные работы. В связи с этим появляется необходимость строительства нового и более технологичного тоннеля.