15:18
USD 87.30
EUR 101.96
RUB 1.10
Экономика

Реализация проекта альтернативного тоннеля на автодороге Бишкек — Ош утверждена

Реализация проекта по строительству альтернативного тоннеля на автодороге Бишкек — Ош утверждена. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

из архива
Фото из архива

Уточняется, что возведение объекта будет проходить в рамках механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) в режиме «проектной песочницы».

Государственным партнером выступает Национальное агентство по инвестициям. Оно наделено правом подписания соглашения с консорциумом из четырех компаний. В консорциум вошли «Тез Жол», «Кыргызгидроатайынкурулуш», «Темирбетон Курулуш» и «Нур Капитал».

Строительство альтернативного тоннеля будет вестись через перевал Тоо-Ашуу.

Ранее отмечалось, что состояние действующего тоннеля оценивается как удовлетворительное, но на сегодня требуются постоянные ремонтные работы. В связи с этим появляется необходимость строительства нового и более технологичного тоннеля.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337824/
просмотров: 492
Версия для печати
Материалы по теме
На трассе Бишкек — Ош построят альтернативный тоннель: кабмин одобрил проект
Строительство 750-метрового тоннеля началось на автодороге Бишкек — Ош
Тоннель на перевале Тоо-Ашуу будут периодически перекрывать
Азербайджан предложил соединить Каспийское и Черное моря подземным тоннелем
На автодороге Бишкек — Ош появится новый тоннель. Где он будет построен
Минтранс предлагает сделать платным проезд через тоннель на перевале Кок-Арт
Чиновников и пенсионеров-правоохранителей обяжут платить проезд через тоннели
Бесплатный проезд по тоннелям. Депутаты сняли законопроект Минтранса с повестки
Кабмин предлагает уровнять тарифы на проезд через тоннели Кыргызстана
Пенсионеры, правоохранители и чиновники не смогут бесплатно ездить через тоннели
Популярные новости
Ж/д Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан: Грузии предложили участвовать в&nbsp;проекте Ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан: Грузии предложили участвовать в проекте
Сом укрепился ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;28&nbsp;июля Сом укрепился ко всем основным валютам. Курс на 28 июля
Доллар, рубль и&nbsp;тенге продолжают дешеветь к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;июля Доллар, рубль и тенге продолжают дешеветь к сому. Курс валют на 25 июля
Строительство солнечной электростанции на&nbsp;Иссык-Куле. Подписано инвестсоглашение Строительство солнечной электростанции на Иссык-Куле. Подписано инвестсоглашение
Бизнес
Bakai Bank не&nbsp;остался в&nbsp;стороне и&nbsp;поддержал Tuu Media. Будет новый концерт Bakai Bank не остался в стороне и поддержал Tuu Media. Будет новый концерт
&laquo;Айыл Банк&raquo; продлил выгодные условия по&nbsp;исламским продуктам до&nbsp;конца года «Айыл Банк» продлил выгодные условия по исламским продуктам до конца года
Как Beeline вносит вклад в&nbsp;устойчивое развитие Кыргызстана Как Beeline вносит вклад в устойчивое развитие Кыргызстана
Exclusive от&nbsp;MEGA! Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитная карточка Exclusive от MEGA! Ваш номер — ваша визитная карточка
29 июля, вторник
15:08
Кто и как будет штрафовать за выброс мусора. Штрафы до 7 тысяч 500 сомов Кто и как будет штрафовать за выброс мусора. Штрафы до ...
15:01
В Актау полицейские устроили погоню в стиле GTA
14:57
В городе Ош при получении взятки задержана заведующая гимназией
14:46
Данияр Иманалиев назначен министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК
14:39
Bakai Bank не остался в стороне и поддержал Tuu Media. Будет новый концерт