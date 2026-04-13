Власть

Премьер Венгрии Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах

Премьер Венгрии Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах, которые прошли 12 апреля. Он находился у власти 16 лет.

В ходе выступления перед сторонниками Виктор Орбан заявил, что результаты выборов уже понятны, хотя и не являются пока окончательными. Он признал поражение и сообщил, что уже поздравил победившую партию.

После обработки более 66 процентов голосов оппозиционная «Тиса» набирает 137 мандатов в парламенте, что дает ей конституционное большинство.

Перед выборами Виктора Орбана активно и публично поддерживал президент США Дональд Трамп.

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр уже призвал всех государственных руководителей страны, в том числе президента, уйти в отставку.

Он заявил, что намерен вернуть Венгрии европейские фонды, предпринять шаги по укреплению демократии в государстве, возобновить сотрудничество в рамках «Вышеградской четверки», сесть за стол переговоров с президентом России. Первую зарубежную поездку он намерен совершить в Польшу для укрепления венгерско-польской дружбы.

Петеру Мадьяру 45 лет.   
