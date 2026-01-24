Венгрия заинтересована в опыте КР по внедрению цифровых технологий на выборах

Заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Айдана Жупуева 23 января встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Кыргызстане Шандором Дороги. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере избирательных процессов, а также обмена опытом между избирательными органами двух государств.

Шандор Дороги отметил заинтересованность Венгрии в опыте Центризбиркома КР по использованию передовых цифровых технологий в избирательном процессе, а также в практике внедрения и реализации гендерных квот.

На встрече обсужден вопрос организации избирательного участка для граждан Венгрии на территории Кыргызской Республики, в частности в посольстве Венгрии в Бишкеке, в связи с парламентскими выборами в стране, запланированными на 12 апреля 2026 года.

Кроме того, посол пригласил представителей ЦИК принять участие в международном наблюдении за парламентскими выборами в Венгрии.

Айдана Жупуева выразила готовность к активному участию в наблюдении за парламентскими выборами в Венгрии и отметила важность дальнейшего укрепления и развития плодотворного сотрудничества между избирательными органами двух стран.