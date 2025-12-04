Кыргызстанцы смогут поступить в вузы Венгрии

Объявлен конкурсный отбор граждан Кыргызстана для обучения в Венгрии по программе Stipendium Hungaricum на 2025-2027 учебные годы. Об этом сообщает Министерство науки, высшего образования и инноваций.

По его данным, в соответствии с достигнутыми двусторонними договоренностями венгерская сторона предоставляет 200 квот, распределенных по уровням подготовки:

бакалавриат/одноуровневая магистратура — 130 мест;

магистратура — 50 мест;

докторантура (PhD/DLA) — 20 мест.

К участию допускаются граждане КР, достигшие 18 лет, не позднее 31 августа 2026-го.

Дополнительная информация доступна на сайте МНВОИ.