КР укрепляет сотрудничество с Венгрией в рамках программы студенческих стипендий

Министр науки, высшего образования и инноваций Гульзат Исаматова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Кыргызской Республике Шандором Дороги.

Фото МНВОИ

По данным пресс-службы министерства, стороны обсудили текущее состояние и перспективные направления двустороннего сотрудничества в сфере науки, высшего образования и инновационной деятельности.

Отмечено взаимное стремление к актуализации нормативной правовой базы сотрудничества между двумя странами, а также подчеркнута важность проведения совместных мероприятий в 2026 году, развития академической мобильности и укрепления межвузовских связей.

Особое внимание уделено стипендиальной программе Stipendium Hungaricum, реализуемой по инициативе венгерской стороны. В рамках программы граждане Кыргызстана ежегодно получают возможность обучаться в ведущих высших учебных заведениях Венгрии. Ранее сообщалось о 200 квотах.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению стратегического партнерства, расширению образовательных обменов и развитию научно-технического сотрудничества, определив ключевые направления совместной работы и договорившись о продолжении взаимодействия.