Кыргызстан и Венгрия подвели итоги стратегического партнерства за 2025 год

Первый заместитель председателя кабмина Данияр Амангельдиев в рамках рабочего визита в Венгрию провел переговоры с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Стороны обсудили итоги кыргызско-венгерского стратегического партнерства в 2025 году и подтвердили нацеленность на дальнейшее расширение сотрудничества в 2026 году. Отмечено, что взаимодействие двух стран в текущем году носило конструктивный и плодотворный характер. В частности, выделены встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в мае, председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева с венгерским премьером в сентябре, заседания Стратегического совета в октябре и Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в ноябре.

Данияр Амангельдиев и Петер Сийярто выразили удовлетворение деятельностью Венгерско-Кыргызского фонда развития, подчеркнув его ключевую роль в реализации двусторонних проектов. Венгерская сторона заявила о готовности докапитализировать фонд до $45 миллионов для поддержки компаний, работающих в Кыргызстане.

Отдельное внимание было уделено культурно-гуманитарному сотрудничеству. Стороны отметили значимость образовательной программы Stipendium Hungaricum, в рамках которой ежегодно до 200 граждан Кыргызстана получают возможность обучаться в вузах Венгрии.

В ходе переговоров также обсуждалось взаимодействие в рамках Европейского союза, включая санкционную тематику. Отмечено, что Кыргызстан и Венгрия придерживаются общей позиции о необходимости мирного урегулирования российско-украинского конфликта и выступают против его дальнейшей эскалации.
