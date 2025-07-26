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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Бишкек в зоне риска: загрязненный воздух может разрушать мозг (исследование)

Фото из интернета. Ученые: Загрязненный воздух может разрушать мозг — Бишкек в зоне риска

В осенне-зимний период Бишкек стабильно входит в список городов с самым загрязненным воздухом в мире. В это время концентрация вредных веществ в столице Кыргызстана часто превышает допустимые нормы, и столица регулярно оказывается в первой десятке антирейтинга, а нередко и на первом месте.

На фоне этого вышло очередное исследование, подтверждающее связь между загрязнением воздуха и ухудшением когнитивных функций. Как говорится в статье, опубликованной в журнале The Lancet Planetary Health, длительное воздействие загрязненного воздуха может значительно повысить риск развития деменции.

Ученые из Кембриджского университета проанализировали данные почти 30 миллионов человек, чтобы выяснить, какие именно загрязнители наиболее опасны. Они установили, что особенно вредны мелкие частицы (PM2.5), диоксид азота и сажа — основные компоненты городского смога, образующегося из автомобильных выхлопов, пыли и сжигания топлива.

«Загрязнение воздуха — это не только экологическая, но и растущая угроза здоровью мозга», — заявили исследователи.

По их словам, грязный воздух может вызывать воспаление и окислительный стресс в мозге, что способствует развитию сосудистой деменции и других нейродегенеративных заболеваний.

Ранее организации, занимающиеся мониторингом воздуха, не раз предупреждали, что в холодный сезон воздух в Бишкеке становится особенно токсичным из-за инверсии, печного отопления и выхлопов.

Ученые и международные организации призывают правительства ужесточить стандарты качества воздуха, чтобы снизить воздействие загрязнения на здоровье населения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337543/
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