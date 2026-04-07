В парламенте просят вернуть уроки французского языка в трех столичных школах. Об этом на заседании комитета ЖК по международным делам, обороне, безопасности и миграции заявила депутат Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, вчера у нее была встреча с послом Франции в Кыргызстане, и он очень просил помочь с решением данного вопроса.

«Ранее в школах № 6, 26 и 68 были организованы уроки французского языка. Однако сейчас в школе № 6 их убрали, а в остальных тоже уже убирают двухчасовые уроки. Было бы хорошо, если бы их вернули», — отметила Эльвира Сурабалдиева.

Заместитель министра просвещения Надира Джусупбекова заметила, что если посольство поможет обеспечить данные школы учебным материалом, то министерство готово вернуть уроки французского языка.

«Некоторые ученики, может, захотят изучить французский язык вместо английского. Поэтому мы готовы помочь с решением данного вопроса при поддержке самого посольства», — добавила она.