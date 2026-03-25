Общество

В Бишкеке начали строить совместную школу России и Кыргызстана

В Бишкеке дали старт новому этапу строительства российско-кыргызской школы. Церемония приурочена к началу монолитных работ по возведению здания учебного заведения. Об этом сообщает посольство РФ в КР.

В мероприятии приняли участие посол России Сергей Вакунов, заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов, а также представители профильных ведомств и подрядных организаций.

посольства РФ в КР
Фото посольства РФ в КР

Как отметил Сергей Вакунов, проект строительства совместных школ является частью стратегического партнерства между Кыргызстаном и Россией. Он напомнил, что в стране реализуется проект по созданию девяти русскоязычных школ, а первые объекты, включая учебное заведение в Бишкеке, планируется завершить в 2027 году.

По словам посла, будущие школы будут современными и оснащенными всем необходимым для качественного образования. В них будут работать как кыргызстанские, так и российские педагоги, прошедшие подготовку в ведущих вузах РФ.

Также отмечен высокий спрос на русскоязычное образование в КР. В этой связи российская сторона продолжит подготовку специалистов — в 2026-м для кыргызстанских студентов выделено 700 квотных мест.

Кроме того, с 1 по 3 апреля в Бишкеке, Кара-Балте, Канте и Токмоке пройдет выставка «Образование в России — 2026» с участием 26 вузов России.

В завершение церемонии дан старт бетонированию фундаментной плиты будущей школы.
