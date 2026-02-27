В прошлом году на выпуск учебников направлено 856 миллионов сомов

В 2025 году на выпуск учебников направили 856 миллионов сомов. Об этом заявил сегодня на республиканском совещании замглавы кабмина Эдиль Байсалов.

По его словам, для сравнения: в 2021-м эта сумма составляла 63,5 миллиона сомов тиражом в 329 тысяч учебников.

Эдиль Байсалов добавил, что в республике имеется 2 тысячи 394 школы, где учится 1,5 миллиона детей.

«В прошлом году мы ввели в эксплуатацию 76 новых школ, в 41 провели капремонт. Эти меры позволили создать 17 тысяч новых ученических мест. Все учебные заведения оснащены интернетом», — отметил он.