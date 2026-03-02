20:50
Власть

Минпросвещения пересмотрит график каникул на следующий учебный год

Минпросвещения пересмотрит график каникул на следующий учебный год. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи сообщила заместитель главы ведомства Надира Джусупбекова.

По ее словам, сильно сокращенные весенние каникулы третьей четверти вызвали массу недовольства среди родителей.

«Это было связано с вступлением в силу нового Трудового кодекса в январе 2026 года, а также с дополнительными выходными в мае — с 1-го по 10-е число, которые фактически создают еще один период отдыха для школьников. Однако после многочисленных обращений родителей и обсуждений с экспертным сообществом весенние каникулы школьников продлены с 2 по 8 марта», — отметила Надира Джусупбекова.

Она подчеркнула, что Минпросвещения и Кыргызской академии образования поручено проанализировать предложения родителей, педагогов и экспертов при формировании календаря каникул на следующий, 2026-2027 учебный год.

«Будут учтены более рациональное распределение учебной нагрузки и периоды отдыха», — добавила замминистра.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364144/
