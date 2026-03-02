Минпросвещения пересмотрит график каникул на следующий учебный год. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи сообщила заместитель главы ведомства Надира Джусупбекова.

По ее словам, сильно сокращенные весенние каникулы третьей четверти вызвали массу недовольства среди родителей.

«Это было связано с вступлением в силу нового Трудового кодекса в январе 2026 года, а также с дополнительными выходными в мае — с 1-го по 10-е число, которые фактически создают еще один период отдыха для школьников. Однако после многочисленных обращений родителей и обсуждений с экспертным сообществом весенние каникулы школьников продлены с 2 по 8 марта», — отметила Надира Джусупбекова.

Она подчеркнула, что Минпросвещения и Кыргызской академии образования поручено проанализировать предложения родителей, педагогов и экспертов при формировании календаря каникул на следующий, 2026-2027 учебный год.

«Будут учтены более рациональное распределение учебной нагрузки и периоды отдыха», — добавила замминистра.