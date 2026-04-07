Бюджетных средств на полное обеспечение школ партами и компьютерами не хватает, заявил сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции первый заместитель министра просвещения Мухтарбек Баймурзаев.

Так он ответил на вопрос депутата Чолпон Эсенамановой о том, что в некоторых школах Чуйской области устарели парты и отсутствуют компьютерные классы.

По ее словам, в Жайылском и Панфиловском районах парты не обновлялись много лет. Она спросила, есть ли у министерства какой-либо комплексный подход: закупаются ли парты, интерактивные доски и другое оборудование.

Замминистра ответил, что ежегодно из республиканского бюджета выделяется около 50 миллионов сомов на закупку мебели и компьютеров, однако потребность в оборудовании значительно превышает выделенные средства.

«Когда мы распределяем мебель, невозможно полностью обеспечить каждую школу, приходится комплектовать хотя бы по два класса на одну школу. В некоторых школах интерактивные доски отсутствуют», – сказал он.

Депутат пообещала предоставить список школ, которые необходимо обеспечить компьютерами.



