Власть

Обеспеченность школ Кыргызстана учебниками достигла 84,8 процента

Обеспеченность школ учебниками достигла 84,8 процента. Об этом сообщила заместитель министра просвещения Надира Джусупбекова на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи.

По ее словам, государственное финансирование на издание учебников за последние годы значительно увеличилось.

Так, в 2020 году на издание было направлено около 120 миллионов сомов, что позволило выпустить более 330 тысяч книг. В 2025 году объем финансирования вырос до 856,4 миллиона сомов, и было издано около 4 миллионов 85 тысяч учебников, что составило 84,8 процента обеспеченности школ учебниками.
