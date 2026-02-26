В соцсетях распространяется новое видео, снятое дроном над горой Боз Болток на южной окраине Бишкека. С высоты видно масштаб карьера: огромные выработки, разрезающие склон, отвалы глины и песка, техника, работающая почти у самого гребня. Пользователи пишут, что «гора практически уничтожена», и задаются вопросом, на сколько лет ее еще хватит.

Фото из интернета

Боз Болток — один из самых узнаваемых горных массивов вокруг столицы, расположенный над жилмассивом «Орто-Сай». Именно здесь советский художник Семен Чуйков написал картину «Дочь советской Киргизии», горы на фоне которой стали своеобразной визитной карточкой Бишкека.

Сейчас, по данным экологического проекта ecomap.kg, на склонах горы фиксируются факты уничтожения редких видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу, из-за добычи инертных материалов.

Раньше жители и активисты уже поднимали вопрос о защите горы Боз Болток как сакрального и исторически значимого места. На соседних вершинах установлены флагштоки и памятные знаки, сюда поднимаются туристы и горожане, а сами горы рассматриваются как важный элемент панорамы столицы.

25 апреля 2022 года президент подписал Указ о присвоении горе Боз Болток статуса археолого-исторического заповедника.

При этом на участке горы продолжают работать десятки недропользователей, получивших лицензии на добычу глины и щебня.

Экологи отмечают, что проблема не ограничивается только потерей ландшафта. Карьерная добыча в пригородах Бишкека уже приводила к разрушению мест обитания редких растений и животных, в том числе краснокнижных видов, в районах, близких к городским агломерациям. Для восстановления таких экосистем требуются десятилетия, а в некоторых случаях утраченные сообщества невозможно вернуть вовсе.

Новый видеоролик с дрона фактически показывает, насколько далеко зашли работы: часть склона уже превратилась в ступенчатую выемку, а следы рекультивации на кадрах не видны. На этом фоне жители окрестных сел и дачных массивов требуют от госорганов ответа, будет ли гора включена в Реестр особо охраняемых объектов и ограничат ли наконец промышленную добычу.