В соцсетях распространяется новое видео, снятое дроном над горой Боз Болток на южной окраине Бишкека. С высоты видно масштаб карьера: огромные выработки, разрезающие склон, отвалы глины и песка, техника, работающая почти у самого гребня. Пользователи пишут, что «гора практически уничтожена», и задаются вопросом, на сколько лет ее еще хватит.
Сейчас, по данным экологического проекта ecomap.kg, на склонах горы фиксируются факты уничтожения редких видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу, из-за добычи инертных материалов.
Раньше жители и активисты уже поднимали вопрос о защите горы Боз Болток как сакрального и исторически значимого места. На соседних вершинах установлены флагштоки и памятные знаки, сюда поднимаются туристы и горожане, а сами горы рассматриваются как важный элемент панорамы столицы.
25 апреля 2022 года президент подписал Указ о присвоении горе Боз Болток статуса археолого-исторического заповедника.
При этом на участке горы продолжают работать десятки недропользователей, получивших лицензии на добычу глины и щебня.
Экологи отмечают, что проблема не ограничивается только потерей ландшафта. Карьерная добыча в пригородах Бишкека уже приводила к разрушению мест обитания редких растений и животных, в том числе краснокнижных видов, в районах, близких к городским агломерациям. Для восстановления таких экосистем требуются десятилетия, а в некоторых случаях утраченные сообщества невозможно вернуть вовсе.
Новый видеоролик с дрона фактически показывает, насколько далеко зашли работы: часть склона уже превратилась в ступенчатую выемку, а следы рекультивации на кадрах не видны. На этом фоне жители окрестных сел и дачных массивов требуют от госорганов ответа, будет ли гора включена в Реестр особо охраняемых объектов и ограничат ли наконец промышленную добычу.
Боз Болток считается священным и исторически значимым для местных жителей местом, связанным с именем Байтика Баатыра — легендарного героя, упоминаемого в народных преданиях как защитник, связанный с этим регионом. В основании южного склона горы расположен мавзолей Байтика Баатыра, который является местом памяти и почитания.