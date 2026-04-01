Власть

Данияр Малабеков назначен и. о. мэра Кок-Жангака

Данияр Малабеков назначен исполняющим обязанности мэра Кок-Жангака, сообщили в государственной администрации Сузакского района.

из архива
Фото из архива. Данияр Малабеков назначен и. о. мэра Кок-Жангака

Он родился в 1988 году в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области.

В 2011-м окончил Университет экономики и предпринимательства по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

Работал главным специалистом Базар-Коргонского районного архива, фасилитатором Базар-Коргонского районного акимиата и фонда USAID, главным бухгалтером ОсОО «Ынтымак уюму», менеджером и координатором проекта в Национальном демократическом институте (NDI).

Ранее Данияр Малабеков был освобожден от должности первого заместителя акима.
