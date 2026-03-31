Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в порядок назначения и перерасчета пенсий.
Документ предусматривает упрощение процедур для граждан за счет цифровизации и отказа от части бумажных документов.
Согласно проекту, основной акцент сделан на использовании системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» — органы Социального фонда смогут самостоятельно запрашивать необходимые сведения без участия заявителя.
В частности, предлагается:
- разрешить подачу заявлений на назначение пенсии онлайн через личный кабинет;
- получать данные о стаже, доходах и других параметрах в электронном формате;
- приравнять сведения из системы «Тундук» к официальным документам;
- сократить перечень документов, которые гражданин обязан предоставлять лично.
Также уточняется понятие личного страхового счета, который содержит всю информацию о трудовой деятельности гражданина после введения персонифицированного учета.
Отдельные изменения касаются выплаты ритуального пособия: если данные о смерти есть в системе, предоставление бумажного свидетельства не потребуется.
В кабмине отмечают, что изменения направлены на снижение бюрократии, ускорение назначения выплат и повышение доступности госуслуг.