Власть

Пенсию — в один клик: кабмин Кыргызстана упростит процедуру назначения

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в порядок назначения и перерасчета пенсий.

Документ предусматривает упрощение процедур для граждан за счет цифровизации и отказа от части бумажных документов.

Согласно проекту, основной акцент сделан на использовании системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» — органы Социального фонда смогут самостоятельно запрашивать необходимые сведения без участия заявителя.

В частности, предлагается:

  • разрешить подачу заявлений на назначение пенсии онлайн через личный кабинет;
  • получать данные о стаже, доходах и других параметрах в электронном формате;
  • приравнять сведения из системы «Тундук» к официальным документам;
  • сократить перечень документов, которые гражданин обязан предоставлять лично.

Также уточняется понятие личного страхового счета, который содержит всю информацию о трудовой деятельности гражданина после введения персонифицированного учета.

Отдельные изменения касаются выплаты ритуального пособия: если данные о смерти есть в системе, предоставление бумажного свидетельства не потребуется.

В кабмине отмечают, что изменения направлены на снижение бюрократии, ускорение назначения выплат и повышение доступности госуслуг.
