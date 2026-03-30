Власть

Жизнь после отставки. Экс-глава Минздрава Эркин Чечейбаев сменил имидж

Фото 24.kg. Глава Министерства здравоохранения Эркин Чечейбаев: до и после отставки

Экс-глава Минздрава Эркин Чечейбаев сменил имидж. Как рассказал 24.kg бывший чиновник, он временно взял паузу в профессиональном плане.

«В целом все хорошо. Планирую поехать на электрической машине в Баткен, где сейчас цветет урюк. Купил машину два года назад. Сейчас хочу на личном опыте проверить: можно ли на небольшом авто, как у меня, доехать с севера республики до юга, насколько хватает зарядки и так далее», — сказал Эркин Чечейбаев.

В одном из интервью журналистам в бытность министром он говорил, что работа требует много времени, и даже некогда погулять с собакой, поэтому она была в питомнике. После ухода с должности он забрал своего питомца.

Эркин Чечейбаев возглавлял Министерство здравоохранения с февраля до декабря 2025 года.
