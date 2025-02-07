Лечение в государственных больницах Кыргызстана должно быть платным, чтобы они могли зарабатывать, заявил на заседании парламента 5 февраля Эркин Чечейбаев, чью кандидатуру депутаты одобрили на должность министра здравоохранения. Эти слова вызвали некоторые вопросы в обществе, учитывая, что платные услуги давно есть. Глава МЗ КР пояснил 24.kg, что имел в виду то, как медучреждения могут легально получать прибыль.

Фото МЗ КР. Эркин Чечейбаев

Деньги стали следовать за пациентом — как на уровне поликлиник, так и стационаров. ФОМС финансировал поликлиники за приписанных граждан, а больницы — за каждый пролеченный случай.

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Наши люди традиционно больше доверяют больницам, чем поликлиникам. Считается, что врачи в больнице более профессиональны, чем в Центре семейной медицины. Люди ложатся в больницу, чтобы за ними там ухаживали, круглосуточно наблюдали. Это привело к тому, что даже с гипертонией госпитализировали. Хотя можно дома мониторить уровень давления и принимать прописанные врачом препараты.

Внедрение сооплаты мотивировало людей дважды подумать, прежде чем ложиться в больницу. Возможно, проблемы со здоровьем решаются посещением врача на амбулаторном уровне. Это помогло разгрузить поток необоснованных госпитализаций.

Несмотря на сооплату, платные услуги, бюджетное финансирование и страхование, все равно не хватает средств на повышение заработной платы врачам.

Они получают в среднем 30-35 тысяч сомов с учетом всех коэффициентов и надбавок.

Размер сооплаты у нас последний раз пересматривался в 2011 году. Инфляция идет, услуги дорожают, медикаменты тоже, а размер сооплаты для населения не менялся 14 (!) лет. Чтобы оказывать качественные услуги, нужны ресурсы, это очевидно.

Врачи должны получать достойную зарплату. Это трудоемкая и эмоциональная профессия, которой обучаются восемь лет.

Раньше проводили анонимные опросы пациентов. Оценочные исследования показывали объемы неофициальной оплаты со стороны населения.

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Люди благодарят врачей, а те благодарят в ответ. Но такая система — нецивилизованная, она ущемляет людское достоинство. Пациенту стыдно предложить, врачу неудобно взять. Это ненормально. Давайте дадим возможность пациенту спокойно оплачивать услуги и потом требовать качество, а врачу спокойно получать достойное вознаграждение.

Вот что я имел в виду на сессии Жогорку Кенеша — надо сделать процесс цивилизованным, легальным, законным. Чтобы врачи не чувствовали себя преступниками, взяточниками, коррупционерами, а пациенты не чувствовали, что совершают что-то незаконное.

— Как это сделать?

— Есть много вариантов, один из них — позволить больницам официально зарабатывать деньги. Не ради извлечения прибыли для главврача или государства, а чтобы развивать эту же больницу, направлять средства на развитие, зарплату. Система может основываться на результатах труда, это будет мотивировать врачей лучше работать. Чем более удовлетворен пациент услугами, тем больше больница зарабатывает.

— Как могут зарабатывать медучреждения?

— Предположим гипотетически: создана многопрофильная больница на 2,5-3 тысячи койко-мест, где есть все отделения, проводят все виды лабораторных анализов и установлено современное медицинское оборудование. Здание, скажем, в 15 этажей вверх и пять этажей вниз — с парковкой и производственно-хозяйственной частью.

Такому учреждению можно было бы зарабатывать не только на лечении пациентов, но и, например, на химчистке постельного белья, медицинской формы. Этой услугой могут пользоваться другие медучреждения, сектора, ведомства, военные и так далее.

Или допустим, в больнице современная столовая со свежими продуктами, где готовят блюда по диетическим столам — для сердечников, диабетиков и других. Свежей, хорошо упакованной продукцией можно снабжать школы, военные части, частные фирмы.

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— А разве больницы не должны думать о лечении больных?

— Да, это главное, но больница должна быть устойчивой, хорошо зарабатывать, чтобы платить зарплату, покупать медикаменты, хорошее оборудование для лечения пациентов. Если у государства не хватает на это денег, если мы не хотим сильно напрягать население (а мы не хотим, ведь у нас социально ориентированное государство), то дайте возможность больницам зарабатывать на другой, попутной хозяйственной деятельности, которая в любом случае нужна.

— Но пока у нас таких больниц нет...

— Таких, которую я описал, нет, хотя у нас в больницах и сейчас есть химчистки, столовые. Они ведут попутную хозяйственную деятельность, но неэффективно, некачественно. Примеры есть: в Эстонии я такую больницу посещал.

— Несколько лет назад три государственные больницы хотели перевести на самофинансирование. Как вам эта идея?

— Не думаю, что госбольницы надо оставлять без поддержки государства. Наоборот, надо увеличивать госфинансирование, но и дать им возможность самим легально зарабатывать.

— Сокращать группы льготников будете?

— Мы инициаторами этого не будем. Сейчас от сооплаты освобождены пенсионеры старше 70 лет, дети до 5 лет, лица с инвалидностью и другие. Льготы для уязвимых категорий у нас предусмотрены. Для трудоспособных граждан сооплата повыше, и такой подход должен сохраняться.

— А повышать сооплату планируете?

— Я считаю, это необходимо. Не могу сказать на сколько — нужны расчеты специалистов.

Однако сейчас людям не стоит беспокоиться.

Каждое предложение от Минздрава не будет основано на единоличном мнении министра или еще кого-нибудь. Оно будет основано на доказательствах, расчетах, предварительных пилотных проектах. Если опросы населения и врачей покажут хороший результат, только тогда будем расширять опыт.

— Будет ли пересмотрен пакет государственный гарантий в сторону уменьшения?

— Насколько мне известно, этот процесс уже идет — в сторону уточнения тех объемов услуг, которые государство реально может оказывать всем — бесплатно или на льготных условиях.

— В соцсетях люди пишут, что не знают врачей, кто получает по 120 тысяч сомов. Планы по повышению зарплаты есть?

— Конечно, нужно повышать заработную плату врачам. Я запросил информацию у финансистов, такая зарплата, действительно, есть, но не у всех и не везде. Мне показали на примере четырех врачей. Это высокогорный район, где у врача много ночных дежурств, высокие коэффициенты. Возможно, они практически жили в больнице — и после вычета всех налогов получилось около 120 тысяч сомов. Но средняя зарплата врачей по стране 35-40 тысяч сомов.

Будем стараться найти возможности финансирования, разговаривать с Минфином при рассмотрении бюджета, наверное, следующего года, работать с парламентом. Важно увеличить финансирование системы здравоохранения не на 3-5 процентов, а значительно, чтобы и на профилактику, на которую выделяли средства по остаточному принципу, хватило.

На профилактику нужен такой же бюджет, который выделяли все эти годы на лечение. Тогда можно рассчитывать на снижение больных в будущем, чтобы люди жили дольше, качественнее, веселее.

Но это не значит, что расходы на лечение сократятся: медикаменты и современное оборудование постоянно дорожают, коммунальные услуги растут, инфляция. Расходы на лечение пациентов — бездонная воронка, как черная дыра. Мы можем финансировать лечение хоть миллиардами долларов, деньги уйдут, и никто даже не заметит.

Поэтому именно профилактика и укрепление здоровья — это финансирование будущего. Чем больше вкладывать в профилактику, тем здоровее будут люди, тем более экономически эффективными и более психологически устойчивыми они станут. Система здравоохранения должна работать в первую очередь на улучшение здоровья людей, а потом уже на интересы врачей.