Вырвали из контекста. Глава Минздрава уточнил момент по закрытию аптек

Пресс-центр Минздрава распространил заявление относительно высказывания главы ведомства Эркина Чечейбаева о сокращении количества аптек.

По данным МЗ КР, высказывания министра интерпретированы вне контекста.

«В интервью речь не шла о закрытии аптек как цели или инструменте. Обсуждалась важная проблема, подтвержденная исследованиями и международной практикой: высокие личные расходы граждан на лекарства, распространенность самолечения и свободный прием антибиотиков без консультации врача. Эркин Чечейбаев подчеркнул необходимость выработки современных подходов к регулированию лекарственного обращения, таких как рецептурный отпуск, контроль качества препаратов, ограничение агрессивной рекламы и создание условий, препятствующих необоснованному потреблению лекарств», — говорится в заявлении.

Отмечается, что подобные меры применяются во многих странах мира и направлены на защиту здоровья населения и предупреждение роста антибиотикорезистентности, признанной ВОЗ одной из главных глобальных угроз здравоохранению.

«Любые возможные изменения в этой сфере будут приниматься поэтапно, взвешенно, с учетом мнения специалистов, фармацевтического сообщества, бизнеса и интересов граждан. Предлагаемые меры направлены не на ограничение доступа к необходимым лекарствам, а на наведение порядка на рынке и повышение безопасности пациентов», — подчеркнули в министерстве.

Минздрав продолжит открытый диалог с профессиональным сообществом, фармацевтическим сектором и общественностью для обеспечения баланса между доступностью лекарств, безопасностью граждан и международными стандартами рационального использования медикаментов.