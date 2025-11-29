12:00
Общество

Почти четверть читателей 24.kg против ограничения продажи алкоголя. Итоги опроса

За обязательное ограничение времени продажи алкоголя высказалось 28 процентов читателей 24.kg, принявших участие в опросе редакции. Об этом говорят итоги голосования.

Согласно результатам, 12 процентов респондентов выступили за полный запрет реализации алкогольных напитков.

При этом 22 процента респондентов выступили против идеи, а вопросом «Кроме запретов, у нас ничего больше придумать не могут?» задались 30 процентов участников опроса. 

Пять процентов респондентов ответили, что им все равно.

Напомним, министр здравоохранения Эркин Чечейбаев считает, что нужно ограничивать доступность вредных продуктов, в том числе алкоголя и сигарет, а также время их реализации.

«Например, в развитых странах есть строгие ограничения на продажу алкоголя в ночное время — после 22.00 и до утра. До 9.00-10.00 вы не найдете в магазинах алкоголь, только в ресторанах за большие деньги. Надо сокращать и количество мест, где можно купить сигареты и алкоголь», — сказал ранее чиновник журналистам.

По данным Минздрава, около 2,5 тысячи смертей в год в республике связаны с алкоголем.
