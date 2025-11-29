Почти четверть читателей 24.kg против ограничения продажи алкоголя. Итоги опроса

За обязательное ограничение времени продажи алкоголя высказалось 28 процентов читателей 24.kg, принявших участие в опросе редакции. Об этом говорят итоги голосования.

Согласно результатам, 12 процентов респондентов выступили за полный запрет реализации алкогольных напитков.

При этом 22 процента респондентов выступили против идеи, а вопросом «Кроме запретов, у нас ничего больше придумать не могут?» задались 30 процентов участников опроса.

Пять процентов респондентов ответили, что им все равно.

Напомним, министр здравоохранения Эркин Чечейбаев считает , что нужно ограничивать доступность вредных продуктов, в том числе алкоголя и сигарет, а также время их реализации.

«Например, в развитых странах есть строгие ограничения на продажу алкоголя в ночное время — после 22.00 и до утра. До 9.00-10.00 вы не найдете в магазинах алкоголь, только в ресторанах за большие деньги. Надо сокращать и количество мест, где можно купить сигареты и алкоголь», — сказал ранее чиновник журналистам.

По данным Минздрава, около 2,5 тысячи смертей в год в республике связаны с алкоголем.