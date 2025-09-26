12:52
Общество

В Кыргызстане 11 процентов населения страдает психическими расстройствами

В Кыргызстане 11 процентов населения страдает психическими расстройствами. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения КР Эркина Чечейбаева сообщает Служба новостей ООН.

По его словам, население страдает различными видами расстройств, начиная от тревожности, депрессии, суицидальных рисков, а также имеет зависимость от алкоголя, табака или психоактивных веществ.

Поэтому в Кыргызстане впервые за долгие годы разрабатывается национальная стратегия именно по психическому здоровью.

«Исторически в Кыргызстане, как и во многих странах постсоветского пространства, этот вопрос стигматизировался. Обращение за помощью в психиатрическую клинику рассматривалось как нечто из ряда вон выходящее. Но сейчас путем интеграции данных услуг в первичное звено мы стараемся приблизить эти услуги к населению как можно ближе. Таким образом внедряем мультидисциплинарные команды, где наряду с семейным врачом есть психиатр, психолог и патронажная медсестра», — сказал Эркин Чечейбаев.

Он отметил, что психиатрические клиники нуждаются в ремонте. Необходимо увеличение коечного фонда.

«Ежегодно число пациентов с подобными проблемами растет и будет расти. Прогнозы ВОЗ таковы, что заболеваемость психическими расстройствами будут только расти. В нашем тревожном мире в данное время, когда человеку приходится принимать около 300-400 решений в день, это приводит к таким расстройствам, как тревожность, депрессия, выгорание на работе. Поэтому мы разрабатываем стратегию национальную до 2030 года по развитию службы психического здоровья для уменьшения стигматизации. Тесно работаем с международными партнерами», — добавил глава Минздрава.
