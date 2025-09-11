14:31
Центр ядерной медицины создадут в Кыргызстане

Кабинет министров принял решение о создании центра ядерной медицины при Национальном центре онкологии и гематологии. Об этом сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев на международной конференции в Бишкеке, посвященной 65-летию НЦОиГ.

По данным пресс-центра МЗ КР, проект станет важным шагом в развитии онкологической службы страны.

Эркин Чечейбаев выразил надежду на оперативную реализацию проекта при поддержке госкорпорации «Росатом».

Год назад сообщалось, что отделение ядерной медицины НЦОиГ приняло первых в новейшей истории республики пациентов.

Читайте по теме
На ремонт линейных ускорителей в НЦОГ выделили более 3 миллионов сомов

Кроме того, достигнуты договоренности с индийскими партнерами о поставке линейного ускорителя, что значительно усилит техническую базу онкослужбы.

Глава Минздрава отметил, что онкологическая служба Кыргызстана переживает масштабные реформы, направленные на улучшение диагностики и повышение выживаемости пациентов. «Мы стремимся внедрять самые передовые технологии в лечении онкологических заболеваний», — подчеркнул он.

В конференции приняли участие ведущие онкологи и руководители онкологических служб из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, России, Турции и других стран.

В августе 2025 года стало известно, что в онкоцентре вышли из строя оба линейных ускорителя.
