Нужно ли в Кыргызстане ограничивать время продажи алкоголя? Опрос

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев считает, что нужно ограничивать доступность вредных продуктов, в том числе алкоголя и сигарет, а также время их реализации.

«Например, в развитых странах есть строгие ограничения на продажу алкоголя в ночное время — после 22.00 и до утра. До 9.00-10.00 вы не найдете в магазинах алкоголь, только в ресторанах за большие деньги. Надо сокращать и количество мест, где можно купить сигареты и алкоголь», — сказал он.

Отметим, что в некоторых магазинах в Кыргызстане давно не продают алкогольную и табачную продукцию.

24.kg решило узнать мнение читателей, стоит ли ограничивать время реализации таких товаров.