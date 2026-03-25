Садыр Жапаров принял гендиректора швейцарской компании SICPA SA. Что обсуждали

Садыр Жапаров сегодня принял председателя совета директоров и генерального директора компании SICPA SA Филиппа Амона. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Обсуждены вопросы реализации совместных проектов, включая перспективы внедрения инновационных решений и обмена опытом в целях повышения эффективности государственного управления и укрепления экономической безопасности страны.

Филипп Амон представил современные технологические решения, направленные на укрепление государственного суверенитета в его экономическом и цифровом измерении, повышение прозрачности экономики и эффективности госуправления.

Особое внимание уделено возможностям увеличения доходной части бюджета за счет совершенствования налогового администрирования, сокращения теневой экономики и усиления контроля за оборотом товаров.

Подчеркнуто, что применение таких решений способствует укреплению экономической безопасности, противодействию незаконной деятельности и повышению эффективности государственных институтов.

В завершение встречи подтверждена взаимная заинтересованность в расширении сотрудничества и реализации совместных проектов.