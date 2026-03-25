Власть

Садыр Жапаров принял гендиректора швейцарской компании SICPA SA. Что обсуждали

Садыр Жапаров сегодня принял председателя совета директоров и генерального директора компании SICPA SA Филиппа Амона. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Обсуждены вопросы реализации совместных проектов, включая перспективы внедрения инновационных решений и обмена опытом в целях повышения эффективности государственного управления и укрепления экономической безопасности страны.

Филипп Амон представил современные технологические решения, направленные на укрепление государственного суверенитета в его экономическом и цифровом измерении, повышение прозрачности экономики и эффективности госуправления.

Особое внимание уделено возможностям увеличения доходной части бюджета за счет совершенствования налогового администрирования, сокращения теневой экономики и усиления контроля за оборотом товаров.

Подчеркнуто, что применение таких решений способствует укреплению экономической безопасности, противодействию незаконной деятельности и повышению эффективности государственных институтов.

В завершение встречи подтверждена взаимная заинтересованность в расширении сотрудничества и реализации совместных проектов.

Справка 24.kg

SICPA SA является одной из ведущих компаний Швейцарии, разрабатывающих технологии мониторинга и контроля, позволяющие эффективно бороться с контрабандой и контрафактной продукцией, а также предотвращать уклонение от уплаты налогов.
Иностранных преподавателей освободят от налогов: закон вынесли на обсуждение
Глава ГНС бизнесу: Налоговая политика должна быть партнерской
Внедрение системы «Базар»: ГНС собрала более 1 миллиарда сомов налогов
Учредителей ОсОО хотят заставить отвечать по налоговым долгам компаний
Кабмин предложил изменить правила налоговых проверок и возврата НДС
Когда платить? ГНС разъяснила дату налогового обязательства
В бишкекском кафе выявили теневой учет и скрытую выручку на 12 миллионов сомов
Крипторынок принес бюджету почти 1,7 миллиарда сомов в 2025 году
В Кыргызстане продлили срок подачи заявок на единый налог до 1 марта
В 2025 году собрано налогов и страховых взносов на 391,8 миллиарда сомов
Драки на&nbsp;дороге под запретом: штраф и&nbsp;лишение прав для водителей Драки на дороге под запретом: штраф и лишение прав для водителей
Передача мандата депутата ЖК&nbsp;Чингизу Айдарбекову откладывается Передача мандата депутата ЖК Чингизу Айдарбекову откладывается
Власти Кыргызстана усиливают контроль за&nbsp;деньгами и&nbsp;криптой Власти Кыргызстана усиливают контроль за деньгами и криптой
Сколько заработала компания Тай-Мураса Ташиева: раскрыты данные за&nbsp;пять лет Сколько заработала компания Тай-Мураса Ташиева: раскрыты данные за пять лет
Бизнес
&laquo;ИННОПРОМ. Центральная Азия&raquo; соберет лидеров промышленности в&nbsp;Узбекистане «ИННОПРОМ. Центральная Азия» соберет лидеров промышленности в Узбекистане
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на&nbsp;ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
