Сюжет: Дело «Кыргызнефтегаза»

Сколько заработала компания Тай-Мураса Ташиева: раскрыты данные за пять лет

Согласно данным открытого портала Государственной налоговой службы Кыргызстана, за 2020–2025 годы чистая прибыль компании «Мока Групп», принадлежащей Тай-Мурасу Ташиеву, составила 526 миллионов 828 тысяч 869 сомов.

Уточняется, что речь о чистой прибыли после вычета всех расходов, налогов и обязательных платежей.

Скандал с «Кыргызнефтегазом» и дело Ташиевых. Что говорят эксперты

Ранее имя Тай-Мураса Ташиева и аффилированных с ним компаний упоминали в контексте расследований, связанных с деятельностью вокруг ОАО «Кыргызнефтегаз». В материалах говорилось о возможных схемах с участием посреднических структур на рынке нефтепродуктов.

Тай-Мурас Ташиев ранее опровергал подобные обвинения, заявляя, что информация о нарушениях и монополизации поставок топлива не соответствует действительности.
«Кыргызнефтегаз»: суд арестовал четырех фигурантов по делу о коррупции
Камчыбек Ташиев посетил Айт-намаз и попросил у кыргызстанцев прощения
С Ташиева взяли подписку о неразглашении после пятичасового допроса
Скандал с «Кыргызнефтегазом» и дело Ташиевых. Что говорят эксперты
Кабылбеков: Отставка главы Нацбанка, возможно, связана с делом «Кыргызнефтегаза»
Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по двум делам: проходит как свидетель
Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан и находится на допросе — источники
По делу «Кыргызнефтегаза» задержаны бывшие топ-менеджеры
Аи-80 навязывали рынку: раскрыта схема в нефтяной отрасли КР
Глава ГНС объяснил, почему «Кыргызнефтегаз» не проверяли при Ташиеве
Популярные новости
Драки на&nbsp;дороге под запретом: штраф и&nbsp;лишение прав для водителей Драки на дороге под запретом: штраф и лишение прав для водителей
Передача мандата депутата ЖК&nbsp;Чингизу Айдарбекову откладывается Передача мандата депутата ЖК Чингизу Айдарбекову откладывается
Атака на&nbsp;Иран. Трамп заявил, что США могут свернуть военную операцию Атака на Иран. Трамп заявил, что США могут свернуть военную операцию
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;16-20 марта Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 марта
Бизнес
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на&nbsp;ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
25 марта, среда
08:51
Как хранят личные данные кыргызстанцев, рассказали в ОАО «Тундук» Как хранят личные данные кыргызстанцев, рассказали в ОА...
08:48
В Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой 3
08:47
Сколько заработала компания Тай-Мураса Ташиева: раскрыты данные за пять лет
08:46
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
08:38
В Кара-Балте городскому парку присвоено имя выдающегося поэта Алыкула Осмонова
24 марта, вторник
23:35
Для навигации. Китай вывел на околоземную орбиту группу спутников CentiSpace-2
23:14
Национальной футбольной академии Кыргызстана присвоен статус талантов FIFA
22:40
Северную объездную дорогу в Бишкеке сделают шестиполосной