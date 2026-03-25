Сколько заработала компания Тай-Мураса Ташиева: раскрыты данные за пять лет

Согласно данным открытого портала Государственной налоговой службы Кыргызстана, за 2020–2025 годы чистая прибыль компании «Мока Групп», принадлежащей Тай-Мурасу Ташиеву, составила 526 миллионов 828 тысяч 869 сомов.

Уточняется, что речь о чистой прибыли после вычета всех расходов, налогов и обязательных платежей.

Ранее имя Тай-Мураса Ташиева и аффилированных с ним компаний упоминали в контексте расследований, связанных с деятельностью вокруг ОАО «Кыргызнефтегаз». В материалах говорилось о возможных схемах с участием посреднических структур на рынке нефтепродуктов.

Тай-Мурас Ташиев ранее опровергал подобные обвинения, заявляя, что информация о нарушениях и монополизации поставок топлива не соответствует действительности.