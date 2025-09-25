Суд оставил без движения иск к Алле Пугачевой: что это означает

Савеловский районный суд Москвы оставил без движения иск к Алле Пугачевой, поданный ветераном боевых действия из-за ее высказываний о Джохаре Дудаеве.

Фото из интервью Аллы Пугачевой

«Суд оставил без движения иск Александра Трещева к Алле Пугачевой», — сообщили в суде.

Ранее стало известно, что Савеловский суд Москвы принял исковое заявление Трещева, который просил суд признать сведения, распространенные ответчиком, не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны, обязать ответчика выпустить опровержение и взыскать компенсацию морального вреда.

Он также написал заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет о проверке интервью певицы. Оно принято к рассмотрению. Также подано заявление о блокировке счетов артистки в Российском авторском обществе на время возможного следствия.

Адвокат Ксения Руминова на своем сайте дает пояснения, что означает формулировка «оставить иск без движения.

По ее словам, суды «обездвиживают» исковые заявления не только при нарушении истцами требований к содержанию иска или приложению к нему необходимых документов. Очень часто суды используют институт оставления иска без движения, чтобы затянуть процесс принятия искового заявления к производству. Иными словами, это судейский лайфхак, чтобы не приступать к рассмотрению дела, переложив всю «вину» на истца.

Напомним, Алла Пугачева дала большое интервью после долгого молчания. В частности, она назвала Джохара Дудаева «порядочным, приличным человеком» и выразила соболезнования его вдове.

На это отреагировал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что предатели бестолково «размышляют по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа». По словам президента страны, Алла Пугачева абсолютно не разбирается в теме и ей бы стоило оставить мнение «где-нибудь глубоко в себе и не провоцировать целый народ».