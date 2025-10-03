В Москве суд вернул еще один иск к Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей

Тверской суд Москвы вернул исковое заявление ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой, которое было принято к производству 29 сентября. Согласно данным электронной базы, иск возвращен 1 октября. «Дело неподсудно данному суду», — говорится на сайте суда.

Фото из интервью Аллы Пугачевой

Ранее истец заявлял, что направлял идентичные иски в два районных суда (Савеловский и Тверской).

Тверской райсуд Москвы принял к производству иск Александра Трещева к Алле Пугачевой на сумму 1,5 миллиарда рублей. Основанием для обращения стало интервью артистки журналистке Катерине Гордеевой, в котором, по мнению истца, содержалась похвала Джохару Дудаеву, что «оскорбило российский народ». Но позже вернул его истцу.

Напомним, Савеловский районный суд Москвы оставил без движения иск к Алле Пугачевой, поданный ветераном боевых действия из-за ее высказываний о Джохаре Дудаеве.