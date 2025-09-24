12:11
Общество

В Москве на Аллу Пугачеву подали иск из-за ее высказываний о Джохаре Дудаеве

В Савеловский районный суд Москвы поступил иск к Алле Пугачевой из-за ее высказываний о Джохаре Дудаеве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов столицы РФ.

На Аллу Пугачеву подали иск из-за ее высказываний о Джохаре Дудаеве

Уточняется, что истцом выступил адвокат и ветеран боевых действий Александр Трещев. В своем заявлении он указал, что Алла Пугачева допустила высказывания, порочащие президента, армию и правоохранительные органы России, при этом восхваляла Дудаева, тем самым, по мнению истца, оскорбила российский народ.

Он просит суд признать сведения, распространенные певицей, «не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца как гражданина РФ, ветерана боевых действий и патриота своей страны, обязать ответчика выпустить опровержение и взыскать компенсацию морального вреда».

Напомним, Алла Пугачева дала большое интервью после долгого молчания. В частности, она назвала Джохара Дудаева «порядочным, приличным человеком» и выразила соболезнования его вдове.

На это отреагировал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что предатели бестолково «размышляют по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа». По словам президента страны, Алла Пугачева абсолютно не разбирается в теме и ей бы стоило оставить мнение «где-нибудь глубоко в себе и не провоцировать целый народ».
