12:02
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Власть

Рамзан Кадыров отреагировал на интервью Аллы Пугачевой, призвав не провоцировать

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на интервью Аллы Пугачевой, призвав ее оставить «жалкое пустословие артистки» где-нибудь «глубоко в себе», из-за высказанного певицей мнения о Джохаре Дудаеве.

Напомним, Алла Пугачева дала большое интервью после долгого молчания. В частности, она назвала Джохара Дудаева «порядочным, приличным человеком» и выразила соболезнования его вдове.

В ответ Рамзан Кадыров заявил, что предатели бестолково «размышляют по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа».

По его словам, Алла Пугачева абсолютно не разбирается в теме и ей бы стоило оставить мнение «где-нибудь глубоко в себе и не провоцировать целый народ».
Ссылка: https://24.kg/vlast/343642/
просмотров: 683
Версия для печати
Материалы по теме
Алла Пугачева дала большое видеоинтервью. Подробности
Рамзан Кадыров госпитализирован в Турции — СМИ
Свадьба года. В Сети обсуждают часы Адама Кадырова стоимостью $7 миллионов
В Чечне пройдет свадьба года. Семнадцатилетний сын Рамзана Кадырова женится
Рамзан Кадыров просит, чтобы его освободили от должности главы Чечни
Рамзан Кадыровдун уулу Чеченстандын Коопсуздук кеңешинин катчысы болду. 17 жашта
Сын Рамзана Кадырова стал секретарем Совета безопасности Чечни. Ему 17 лет
Кремль отказался комментировать слова Кадырова о кровной мести
Кровная месть. Депутат Госдумы Ризван Курбанов ответил Рамзану Кадырову
Скандал вокруг Wildberries накаляется. Рамзан Кадыров заговорил о кровной мести
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: В&nbsp;следующем году мы&nbsp;будем работать над развитием &laquo;Кара-Коя&raquo; Камчыбек Ташиев: В следующем году мы будем работать над развитием «Кара-Коя»
На&nbsp;Камчыбека Ташиева покушались не&nbsp;раз: от&nbsp;налета с&nbsp;оружием до&nbsp;угроз от&nbsp;бандитов На Камчыбека Ташиева покушались не раз: от налета с оружием до угроз от бандитов
Сбор подписей за&nbsp;самороспуск Жогорку Кенеша начали депутаты Сбор подписей за самороспуск Жогорку Кенеша начали депутаты
8&nbsp;тысяч пакистанцев не&nbsp;получали гражданство КР. Депутат извинился за&nbsp;свои слова 8 тысяч пакистанцев не получали гражданство КР. Депутат извинился за свои слова
Бизнес
Выгодная акция от&nbsp;MegaPay для предпринимателей южного региона Выгодная акция от MegaPay для предпринимателей южного региона
Аламединский филиал &laquo;Айыл Банка&raquo; переехал в&nbsp;новый офис Аламединский филиал «Айыл Банка» переехал в новый офис
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн
MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, который ты&nbsp;собираешь сам MIX от MEGA — тариф, который ты собираешь сам
16 сентября, вторник
12:00
Логика самороспуска Жогорку Кенеша или принять неизбежное Логика самороспуска Жогорку Кенеша или принять неизбежн...
11:57
В комплексе «Ата-Бейит» почтили память героев: 3 года со дня трагедии на границе
11:52
Самороспуск. Депутаты рискуют войти в историю как манкурты — Турсунбек Акун
11:45
О выделенках вновь заговорили в Бишкеке: мэрия планирует полосы для автобусов
11:43
В КР более 99 процентов детей обеспечены свидетельствами о рождении