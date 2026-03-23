Передача мандата депутата ЖК Чингизу Айдарбекову откладывается

Мандат депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу № 21 в Бишкеке остается вакантным после того, как Куванычбек Конгантиев досрочно сложил полномочия. Ожидалось, что его место займет Чингиз Айдарбеков, однако процесс затянулся.

Как сообщили 24.kg в ЦИК, в настоящее время уточняются отдельные обстоятельства, после чего будет принято решение о передаче мандата. В комиссии отметили, что вопрос по кандидатуре Айдарбекова рассмотрят после завершения всех проверок.

Чингиз Айдарбеков ранее занимал пост министра иностранных дел и был депутатом Жогорку Кенеша предыдущего созыва. На парламентских выборах он получил 6 тысяч 259 голосов.

Куванычбек Конгантиев был избран депутатом по округу № 21, набрав более 13 тысяч голосов. Он сдал мандат 10 марта. На следующий день его задержали сотрудники ГКНБ. По данным следствия, он подозревается в организации незаконных схем, связанных с земельными участками, с использованием аффилированных физических и юридических лиц.