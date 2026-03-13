13:38
Экс-депутат парламента Куванычбек Конгантиев задержан до 10 мая

Экс-депутата Куванычбека Конгантиева водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Следственный судья Ленинского района удовлетворил ходатайство следствия и применил к нему меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 мая 2026 года, на срок следствия. 

Экс-депутат парламента Куванычбек Конгантиев задержан

Ранее в ГКНБ сообщали, что Конгантиев подозревается в организации незаконных схем, связанных с земельными участками и использованием аффилированных лиц.

Напомним, Куванычбек Конгантиев был избран депутатом Жогорку Кенеша по одномандатному округу № 21, набрав 13 тысяч 379 голосов. В парламенте он входил в депутатскую группу «Эл үмүтү — Ата-Журт» и возглавлял комитет по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.
