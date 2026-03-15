Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от депутатского мандата

Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от депутатского мандата. Об этом 24.kg сообщили источники.

Сразу после формирования очередного состава ЖК он стал лидером группы «Ата Журт». Однако в феврале также добровольно сложил полномочия.

В ЦИК проинформировали, что сегодня заявление нардепа будет рассмотрено на заседании.

Напомним, в текущем созыве парламента уже семь депутатов сложили свои полномочия: Элдар Сулайманов, Нурланбек Тургунбек уулу, Кундузбек Сулайманов, Кубанычбек Конгантиев, Курманкул Зулушев, Шаирбек Ташиев и Нурланбек Азыгалиев. Еще один депутат — Жанарбек Акаев — был назначен мэром города Оша указом президента.