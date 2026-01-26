Законопроект о реформе ТСЖ вынесен на рассмотрение Жогорку Кенеша

В Жогорку Кенеш внесен проект с изменениями в Закон «О товариществах собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов». Документ направлен на усиление прозрачности, законности и контроля при создании и работе ТСЖ.

Одна из ключевых поправок касается процедуры формирования инициативной группы: для ее создания достаточно 10 процентов собственников. На группу возлагается обязанность уведомлять всех владельцев помещений, а также заранее определять нотариуса, который должен удостоверять подлинность подписей участников учредительного собрания. Это требование вводится для исключения фальсификаций и подтверждения реального участия собственников.

В законопроекте предусмотрено создание обязательного реестра членов ТСЖ. Он будет содержать сведения о владельцах помещений, датах вступления и станет основой для проверки кворума при проведении общих собраний. Обновленные списки ТСЖ должны ежегодно направляться в регистрирующий орган.

Также предлагается ужесточить порядок принятия решений: если в состав ТСЖ входят собственники нежилых помещений, общее собрание должно проходить исключительно в очном формате. Для очного голосования нотариус также будет обязан удостоверять подписи всех участников.

Кроме того, срок полномочий правления ТСЖ предлагается увеличить с двух до трех лет, а также закрепить норму, что их полномочия прекращаются только после избрания нового состава, что исключает управленческие разрывы.

Как отмечают разработчики законопроекта, предлагаемые изменения направлены на устранение злоупотреблений, защиту прав собственников и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Документ опубликован для общественного обсуждения.